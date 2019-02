Infranta in instanta definitiv, Firea le cere consilierilor sa-i salveze companiile

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, Curtea de Apel Bucuresti a decis inca de la finele lunii noiembrie ca, de fapt, cele 22 de companii municipale au fost infiintate ilegal de administratia Firea. Motivul: desi legea o cere, aceste companii s-au constitut fara votul a doua treimi dintre consilierii generali.La acel moment, primarul Gabriela Firea a declarat ca va recurge la cai extraordinare de atac si ca, in realitate, companiile functioneaza legal. Miercuri, insa, Curtea de Apel a respins actiunea Primariei Bucuresti.In aceste conditii, consilieri USR si PNL au cerut ca aceste companii sa fie desfiintate de urgenta, iar cei circa 600 de milioane de lei cu care ele au fost finantate sa se intoarca la buget.In context, ramasa fara alternativa, Gabriela Firea a transmis un mesaj prin care le cere consilierilor sa sprijine reinfiintarea acestor companii "infiintate cu buna credinta si in deplina legalitate".Iata mesajul transmis de Gabriela Firea dupa ce Curtea de Apel a confirmat ca societatile din Holdingul Municipal au fost infiintate ilegal:"Societatile municipale din Holdingul 'Bucuresti, capitala europeana' au fost infiintate cu buna credinta si in deplina legalitate, conform prevederilor Legii 31/1991, din dorinta de a oferi bucurestenilor servicii publice de buna calitate si mai ieftine, dupa un model care functioneaza deja cu bune rezultate in multe capitale europene.Intentia noastra a fost sa spargem monopolul celor cateva firme care de ani de zile capusau bugetul Capitalei. De altfel, rezultatele s-au vazut, in unele locuri, imediat. Este cazul managementului traficului in Capitala, unde compania municipala presteaza servicii cu mult mai ieftine decat cele oferite in trecut de compania UTI.De exemplu, o licenta de integrare a intersectiilor in sistemul automat de management al traficului costa pe vremea UTI 50.000 de euro, iar in prezent, doar 2.000 de euro, de la acelasi producator. Si exemplele pot continua.In 30 de ani s-au consolidat in Bucuresti 20 de cladiri, in timp ce, in doar un an, Compania Municipala de Consolidari lucreaza in peste 100 de imobile, primele 4 dintre acestea urmand sa fie finalizate in acest an, precum si 14 fatade", a transmis Gabriela Firea.In plus, pri ...citeste mai departe despre " Infranta in instanta definitiv, Firea le cere consilierilor sa-i salveze companiile " pe Ziare.com