Anul trecut, populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.229.699 de persoane, reprezentand 67,5% din totalul de locuitori ai Romaniei, potrivit unui comunicat de presa remis de Institutul National de Statistica (INS)."In mediul urban, s-au inregistrat 10.191.130 persoane conectate la sistemul public de alimentare cu apa, reprezentand 96,9% din populatia rezidenta urbana, iar in mediul rural 3.038.569 persoane, reprezentand 33,5% din populatia rezidenta rurala a tarii", transmite INS.Cel mai rau sta la acest capitol regiunea Nord-Est- Moldova, unde doar 47,4% din populatie are apa la robinet, urmata de regiunea Sud-Vest Oltenia (55,6%).Asa cum era de asteptat, la nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populatiei deservite de sistemul public de alimentare cu apa s-a inregistrat in regiunea Bucuresti-Ilfov (83,4%), urmata de regiunea Sud-Est (77,8%).Sursa: INSB.B. ...citeste mai departe despre " INS: Doi din trei romani din mediul rural se spala la lighean " pe Ziare.com