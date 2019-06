INS face recensamant national in 2021: Cine isi completeaza online singur fisa primeste o zi libera

Proiectul a fost publicat de Institutul National de Statistica pe 19 iunie, fiind preluat pe site-ul Executivului pe data de 21. Acesta se afla in consultare publica pana pe 19 iulie."Recensamantul din anul 2021 are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale nationale si europene, sub forma unor indicatori statistici, in conditii de calitate, privind numarul si distributia teritoriala a populatiei rezidente, a structurii demografice si socio-economice, date referitoare la gospodariile populatiei, precum si la fondul locativ, conditiile de locuit ale populatiei si cladirile in care se situeaza locuintele", se arata in proiectul de lege.In perioada iulie - noiembrie 2021 se va desfasura, etapizat, recenzarea populatiei si locuintelor, iar in prima parte cetatenii isi pot completa singuri, online, formularele de recenzare.Colectarea datelor onlineIn perioada august - septembrie 2021, se realizeaza colectarea online a datelor individuale si a celor referitoare la gospodarii, locuinte si cladiri - auto-recenzarea online."Fiecare persoana cu resedinta obisnuita in Romania trebuie sa se autorecenzeze accesand pe Internet propriul formular individual P, completat deja partial cu anumite date obtinute prin colectarea indirecta, pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, si sa realizeze, dupa caz, urmatoarele modificari sau completari:a) sa modifice informatii deja completate in formular prin colectarea indirecta din surse administrative care nu corespund cu realitatea;b) sa completeze adresa resedintei obisnuite in cazul in care aceasta nu corespunde cu adresa de domiciliu;c) sa completeze raspunsurile la toate intrebarile din formularul individual;d) sa completeze raspunsurile la toate intrebarile din formularul gospodariei din care face parte daca acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodariei;e) sa completeze raspunsurile la toate intrebarile referitoare la cladirea in care este amplasata locuinta, in cazul in care raspunsurile la aceste intrebari nu sunt deja completate", se arata in proiect.Ulterior, in cazul persoanelor care nu au apelat la mediul online, in perioada octombrie - noiembrie 2021 se realizeaza in teren colectarea datelor prin interviu fata in fata, asistata de cal ...citeste mai departe despre " INS face recensamant national in 2021: Cine isi completeaza online singur fisa primeste o zi libera " pe Ziare.com