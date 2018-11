Comerciantii de la metrou s-au indreptat in instanta impotriva Metrorex SA, dupa ce societatea le sistase, marti, alimentarea cu electricitate si apa, in spatiile comerciale din subteran. Dosarul in care Asociatia Comerciantilor de la Metrou a atacat actiunile Metrorex a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 din Bucuresti.Printr-o decizie adoptata ieri, instanta a decis sa le dea dreptate comerciantilor si sa oblige Metrorex SA sa rebranseze spatiile comerciale la electricitate si apa.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, marti, Metrorex SA a taiat utilitatile magazinelor de la metrou. Aceasta masura era menita sa grabeasca eliberarea spatiilor comerciale, pe care Metrorex vrea sa le renoveze si sa le scoata la licitatie.La solicitarea Ziare.com, directorul Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, a declarat ca societatea va emite, in curand, un comunicat de presa pe aceasta tema.- stire in curs de actualizare - ...citeste mai departe despre " Instanta obliga Metrorex sa reia alimentarea cu electricitate si apa a magazinelor de la metrou " pe Ziare.com