Institutiile UE fac front comun pentru statul de drept din Romania. In joc este securitatea tuturor cetatenilor europeni

In primul rand, s-a intamplat acest lucru pentru ca Uniunea Europeana (UE) distinge foarte clar intre oamenii corecti, cinstiti si oamenii corupti si, de aceea, a vrut sa transmita un mesaj sutelor de mii de romani care au protestat in strada, un mesaj clar ca Uniunea Europeana este de partea lor, nu de partea politicienilor aflati la putere acum care vor sa legalizeze coruptia.In al doilea rand, principalele institutii UE au iesit la rampa pentru a apara statul de drept din Romania, deoarece este in interesul intregii Uniuni si a tuturor cetatenilor ei ca in toate statele membre sa existe o domnie a legii si o justitie egala pentru toti oamenii. Europa inseamna libera circulatie a cetatenilor, bunurilor si capitalurilor, iar, daca intr-o tara nu se respecta legea, atunci acest lucru se va rasfrange si asupra celorlalte state membre si a cetatenilor lor.Absenta Vioricai Dancila si o noua manipulare marca "PSD - ALDE"Pe langa reprezentantii celor trei institutii principale ale UE, la dezbatere a fost invitat sa ia cuvantul si prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, care, insa, a refuzat sa participe.In schimb, PSD - ALDE au pus la cale o manipulare care aminteste de vremurile comuniste si l-au trimis la Strasbourg pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu trei zile inainte de dezbatere pentru a cere audiente, cu usile inchise, la inaltii oficiali europeni, dar si pentru a cere sa ia cuvantul la dezbatere.Or, regulile Parlamentului European sunt clare: la dezbaterile din plen iau cuvantul cele trei institutii si sefii de guvern cand sunt invitati, ministrul Toader putea sa isi exprime pozitia doar in comisiile de specialitate.Sunt sigur ca Guvernul PSD - ALDE stia aceste reguli clare pentru toata lumea si ca, daca nu stiau, functionarii statului roman, dar si cei europeni le-au adus la cunostinta, asa ca motivul acestei diversiuni nu putea fi decat acela de a decredibiliza dezbaterea.Au spus in tara ca ministrul Justitiei nu este lasat sa vorbeasca. Or, ministrul nu fusese invitat sa ia cuvantul la dezbatere, ci prim-ministrul, asa cum spune regulamentul, iar prim-ministrul a refuzat invitatia.In numele statelor membre a vorbit la dezbatere, ...citeste mai departe despre " Institutiile UE fac front comun pentru statul de drept din Romania. In joc este securitatea tuturor cetatenilor europeni " pe Ziare.com