Interlopii din Bucuresti au prins mirajul cocainei din America de Sud

Un autoturism Dacia Logan care avea montate in parbriz stroboscoape specifice autospecialelor de politie a atras atentia politistilor rutieri care patrulau pe 18 februarie 2018. Totul se intampla la 14:50, pe bulevardul Gheorghe Sincai din Bucuresti. In interiorul masinii erau doi apropiati ai clanului Gruia din Bucuresti, Filip-George Nicoara si Marius-Andrei Ionescu. Politistii au observat sub scaunul din dreapta fata o punga."Punga si continutul acesteia imi apartin, continutul fiind cocaina in cantitate de aproximativ 20-30 grame, pe care am achizitionat-o in urma cu 6-7 zile de la un individ necunoscut in zona Dristorului contra sumei de 2.000 euro si 3.000 lei. Cocaina am cumparat-o pentru consum propriu, intrucat urma sa ma duc la o petrecere", a ridicat din umeri Filip. Era o dupa-masa de duminica in Bucuresti, cu ploi si vant.La o verificare mai atenta, intre cele doua scaune din fata, alta surpriza: un portofel, o insigna si mai multe acte emise pe numele lui Marius-Andrei Ionescu, care aveau sigla International Police Association. Barbatul era trecut cu functia de "agent". In plus, s-a mai gasit o insigna in forma de acvila cu stea, inscriptionata "Asociatia de lupta antidrog, AMA"."Maradonisti" de topCei doi membri ai clanului Gruia nu stiau ca prinderea lor a dat startul unei operaratiuni privind capturarea unei retele de trafic de cocaina, in care erau implicati mai multi tovarasi. Au urmat monitorizari ale membrilor clanului, interceptari si politisti care au lucrat sub acoperire.Clanul Gruia este format dintr-o familie de rromi originara din Giurgiu si isi desfasoara activitatea in cartierul Progresul. Ei detin palatele cu turnulete care se pot observa la iesirea din Bucuresti spre comuna Jilava. In anii '90, membrii clanului se ocupau cu transportul catre comunele limitrofe si cu comertul de fier vechi, furturi, recuperari de datorii, dar si cu taxele de protectie.Ulterior, si-au diversificat activitatea si au fost printre primii interlopi din Romania care au folosit metoda "Maradona", dar s-au ocupat si de trafic de persoane sau de droguri.Denumita "Maradona" de la numele celebrului fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, metoda consta in acostarea victimei de cat ...citeste mai departe despre " Interlopii din Bucuresti au prins mirajul cocainei din America de Sud " pe Ziare.com