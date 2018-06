Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA

Pe de alta parte, instantele au condamnat 31 de inculpati pentru frauda cu fonduri europene."Valorificarea judiciara a actiunilor de control finalizate cu suspiciune de frauda: in cazul celor 150 actiuni de control finalizate cu suspiciune de frauda, DLAF a sesizat Directia Nationala Anticoruptie (147 cazuri) si parchetele ordinare (3 cazuri) ", se arata in raportul privind activitatea pe 2017 a Departamentului pentru lupta antifrauda (DLAF).Din perspectiva categoriei persoanelor, a rezultat faptul ca in cele 150 de actiuni de control finalizate de catre DLAF cu suspiciune de frauda, au fost implicate 528 de persoane fizice.Dintre acestea, 119 persoane au detinut la data faptelor urmatoarele calitati: primari (14), viceprimari (2), angajati din cadrul primariilor (21), functionari publici pe post de conducere si executie (11), diriginti de santier (11), manageri de proiect, membri in comisiile de evaluare si atribuire a proiectelor (57), medici veterinari (2) si un inspector scolar general.Valoarea estimata a impactului financiar rezultat in urma investigatilor DLAF a fost de 45.832.368 de euro."Sesizarile penale ale DLAF primesc girul calitatii in cele doua faze ale procesului penal: o prima faza este data de filtrul de analiza judiciara al DNA - in faza de urmarire penala; a doua faza este data de filtrul de analiza judiciara al instantelor de judecata.Astfel, in anul de referinta, DNA a intocmit un numar de 44 rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, avand la baza sesizari si analize ale DLAF, din care: 38 au fost rechizitorii; 2 - rechizitorii urmate de incheierea a doua acorduri de recunoastere a vinovatiei; 4 acorduri de recunoastere a vinovatiei.Prin cele 44 de rechizitorii ale DNA si acorduri de recunoastere a vinovatiei, s-au valorificat constatarile din 72 actiuni de control instrumentate de catre DLAF, iar masurile dispuse au fost trimiterea in judecata a 112 persoane fizice si a 9 persoane juridice. Aceste cifre releva un coeficient de calitate superior din perspectiva primului filtru judiciar, respectiv cel al procurorului", se arata in raport.De asemenea, anul trecut, instantele de judecata romanesti au solutionat definitiv un numar de 65 de dosare avand ca obiect infractiuni impotriva intereselor financiare al ...citeste mai departe despre " Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA " pe Ziare.com