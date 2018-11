Investitorii francezi avertizeaza: Majorarea salariului minim afecteaza intreaga economie a Romaniei

Aceste modificari, anuntate intr-un orizont de timp foarte scurt, impacteaza predictibilitatea si stabilitatea fiscala, mai afirma oamenii de afaceri francezi."De asemenea, afecteaza capacitatea intreprinderilor, mai ales mici si mijlocii de a ajusta corespunzator bugetele, care sunt stabilite inca de la sfarsitul anului anterior. Ne referim aici nu numai la majorarile de salarii minime, ci la intreaga grila de salarizare, care trebuie sa fie ajustata in noile conditii, fara a fi corelata cu productivitatea muncii.De altfel, in termeni de productivitate, Romania este la finalul listei printre tarile din Uniunea Europeana. Rata de productivitate ajustata in functie de salariu in Romania a scazut in majoritatea sectoarelor, tocmai din cauza cresterilor salariale disproportionate. Efectele acestei majorari vor fi resimtite pe termen lung prin scaderea atractivitatii tarii noastre pentru investitorii straini, prin cresterea costurilor cu forta de munca", transmite Camera de Comert Franceza in Romania intr-un comunicat remis Ziare.com vineri.O alta problema, avertizeaza oamenii de afaceri francezi, este data de stabilire a salariului minim in functie de vechimea in munca, care va crea o birocratie excesiva si va reprezenta un alt argument in defavoarea performantei.Consiliul European a recomandat stabilirea salariului minim pe baza unor criterii obiective si nu politiceCCIFER considera ca stimulentele financiare acordate salariatilor pentru vechimea in munca trebuie sa ramana reglementate prin sporul de vechime si acordate in baza negocierii dintre partenerii sociali, in functie de realitatile economice si de piata din fiecare industrie si unitate comerciala."Estimam ca o asemenea masura va afecta in mod nerezonabil si nejustificat posibilitatea de a gasi un loc de munca corespunator pregatirii si competentelor pentru unele persoane ce au o vechime mai mare de 15 ani, care constituie cea mai mare baza de forta de munca din Romania.Ne aratam de asemenea ingrijorarea pentru lipsa de sustenabilitate a salariilor din aparatul de stat, hotararea de guvern nefacand referire la sursa fondurilor din care urmeaza a fi suportata aceasta crestere, in conditiile in car ...citeste mai departe despre " Investitorii francezi avertizeaza: Majorarea salariului minim afecteaza intreaga economie a Romaniei " pe Ziare.com