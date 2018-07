Ioana Petrescu spune ca Dancila a uitat sa prezinte "niste realizari": deficitul a explodat, iar inflatia, indicele Robor si moneda euro au crescut

Viorica Dancila si-a prezentat, luni, bilantul la jumatate de an, intr-o insiruire citita in viteza de promisiuni din campanie, masuri care au produs haos, dar pe care le-a expus ca benefice pentru romani si economie, precum si planuri de viitor.Postarea Ioanei Petrescu:Viorica Dancila a prezentat bilantul guvernarii. A uitat sa mentioneze niste "realizari":1. Deficitul bugetului general consolidat a explodat la 8 miliarde de lei in primele 5 luni ale anului, fata de doar 2 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut. Adica este de 4 ori mai mare!2. Inflatia era de 5,4% in iunie 2018 fata de 4,3%, cand a preluat Dancila guvernarea. Rata inflatiei a crescut cu 25% de la inceputul anului.3. Indicele ROBOR, pe baza caruia se stabilesc ratele la banca, era 2,05% la inceputul lui ianuarie 2018. Azi a urcat la 3,41%, adica a crescut cu 66% fata de inceputul anului 2018. Mai pe romaneste, cei cu credite cu dobanda variabila platesc mai mult azi la banca decat plateau la inceputul lui 2018.4. Euro era de 4,6412 la inceputul anului si acum a crescut la 4,6512. Adica romanul da mai multi bani la banca daca are credite in euro decat dadea la inceputul mandatului Vioricai Dancila.5. Codul Fiscal a fost modificat de peste 120 de ori in timpul mandatului Vioricai Dancila, bulversand total mediul de afaceri. Impozitarea contributiilor pentru cei cu activitati independente s-a schimbat in mijlocul anului fiscal cu aplicabilitate in acelasi an fiscal! S-a promis eliminarea formularului 600, dar de fapt, informatiile pe care le dadeai Fiscului pe formularul 600, le dai acum pe un alt formular. Comasare nu inseamna eliminare! Firmele cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro au inceput anul fiscal crezand ca vor plati 1% impozit pe cifra de afaceri. Legea s-a modificat si acum ar putea plati impozit pe profit. Modificarea se aplica incepand cu anul curent. Cum sa mai faca o firma un plan de afaceri in aceste conditii?6. Legea Pensiilor nu a fost publicata spre dezbatere publica pe 15 iulie, cum se lauda Olguta Vasilescu. A mai dat ministrul muncii o lege, cea a salarizarii unitare, pe care nu a dezbatut-o cu specialistii si ...citeste mai departe despre " Ioana Petrescu spune ca Dancila a uitat sa prezinte "niste realizari": deficitul a explodat, iar inflatia, indicele Robor si moneda euro au crescut " pe Ziare.com