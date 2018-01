Iohannis a pierdut sprijinul strazii dupa discursul de azi: Singurii pe care putem conta suntem noi insine

Reprezentantii "Coruptia Ucide" spun ca isi vor continua protestele si cheama oamenii in Piata Universitatii, sambata, 20 ianuarie 2018."Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea", se arata pe pagina de Facebok Coruptia Ucide."Am salutat toate gesturile presedintelui prin care comunica faptul ca doreste sa lupte pentru un stat de drept, in care politica sa nu devina un paravan pentru coruptie. Din pacate, astazi constatam ca miza presedintelui a fost cu totul alta: aritmetica unei politici pline de cinism.Am stiut, insa, dintotdeauna, ca singurii pe care putem conta cu adevarat suntem noi insine. Politicienii ne pot fi aliati doar atata vreme cat au aceleasi mize ca si noi, iar cea mai importanta dintre acestea este lupta impotriva coruptiei. Din pacate, astazi, presedintele a ales sa dea o a treia sansa celor a caror unica preocupare a fost salvarea coruptiei. Noi ramanem aceiasi. Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem sambata, la Piata Universitatii!", se mai arata in mesajul strazii.Romanii din toata tara organizeaza un mega-protest la Bucuresti: Este nevoie sa iesim multi, deodata!Si grupul civic #REZISTENTA spune ca este dezamagit de decizia presedintelui Iohannis de a desemna tot un premier din majoritatea PSD-ALDE."Grupul civic #REZISTENTA a luat la cunostinta cu dezamagire despre decizia presedintelui Klaus Iohannis de a desemna al treilea premier propus de PSD. Suntem constienti ca a fost o decizie dificila, cu multe variabile de luat in calcul, dar si cu asteptari uriase dintr-o anumita parte a societatii civile, acea parte care isi doreste o Romanie moderna, cu un stat de drept puternic si cu un parcurs european, acea parte a Romaniei care l-a votat pe Klaus Iohannis. Consideram ca nu PSD merita o noua sansa, ci Romania, domnule presedinte", a scris grupul civic pe pagina sa de Facebook #REZISTENTA a adaugat ca istoria va arata daca deciziile politicienilor au fost bune sau nu pentru Romania."Vom lupta pentru idealurile noastre alaturi de acei politicieni si acei cetateni din societatea civila care gandesc ca noi si impartasesc aceleasi idealuri. Miza noastra imediata nu s-a schimbat: l ...citeste mai departe despre " Iohannis a pierdut sprijinul strazii dupa discursul de azi: Singurii pe care putem conta suntem noi insine " pe Ziare.com