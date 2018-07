Iohannis a promulgat Legea Muntelui - in ce va fi investit un miliard de euro

Legea muntelui a fost adoptata de Camera Deputatilor pe 26 iunie, in calitate de for decizional, si reglementeaza "modalitatile de protectie si dezvoltare durabila si incluziva a zonei montane prin: punerea in valoare a resurselor naturale si umane, cresterea nivelului de trai, stabilizarea populatiei, mentinerea identitatii culturale, cresterea puterii economice la nivel local si national, in conditiile pastrarii echilibrului ecologic si protectiei mediului natural", se arata in actul normativ.De asemenea, in scopul incurajarii activitatilor in zona montana a fost alocata suma de un miliard de euro din bugetul de stat."Prin prezenta lege se aproba Programul de incurajare a activitatilor din zona montana, pentru care se aloca 1 miliard de euro pe o perioada de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale", prevede articolul 16, alineatul (1) al Legii muntelui promulgata joi de seful statului.Legea muntelui introduce si interdictia de a colecta apa izvoarelor sau paraurilor si folosirea acesteia pentru microhidrocentrale, daca nu se asigura necesarul de apa pentru animale salbatice si domestice."Prin prezenta lege este interzisa colectarea apelor, izvoarelor si paraielor, in scopul utilizarii acestora pentru microhidrocentrale, fara asigurarea in prealabil si cu prioritate a necesarului de apa pentru animalele domestice si salbatice, acordand drept de exploatare celor care asigura reinvestirea profitului in proiecte de dezvoltare a calitatii productive a terenurilor.La intocmirea documentatiilor pentru proiectele privind constructia de microhidrocentrale, sunt obligatorii avizele emise de directiile pentru agricultura judetene si directiile silvice judetene si unitatile administrativ - teritoriale", potrivit articolului 13, alineatul (5) al actului normativ.Actul normativ prevede si acordarea unor sume de catre statul roman persoanelor care detin terenuri in situri Natura 2000, in arii protejate sau in parcuri nationale."Statul roman acorda, prin prezenta lege, compensatii banesti, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, proprietarilor d ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat Legea Muntelui - in ce va fi investit un miliard de euro " pe Ziare.com