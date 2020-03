Iohannis a promulgat legea prin care parintii primesc zile libere cand scolile sunt inchise

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat sambata, 14 martie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (PL-x 337/02.09.2019)", a anuntat Administratia Prezidentiala Camera Deputatilor a adoptat, joi, acest proiect de lege. Numarul zilelor libere urmeaza sa fie stabilit prin hotarare de guvern.Proiectul prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani, respectiv pana la 18 ani pentru cei cu dizabilitati, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteoro nefavorabile sau a altor situatii extreme decise de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.Zilele libere se acorda in cazul in care locul de munca nu permite sa se lucreze la domiciliu sau telemunca, la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.Cererea va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.Indemnizatia pentru fiecare zi libera se va plati din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile de lucru, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat.Sumele pentru plata indemnizatiei se iau din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi inapoiate Fondului, potrivit unei proceduri stabilite de Guvern.Cursurile in invatamantul preuniversitar sunt suspendate in perioada 11 - 22 martie.Pana acum, in Romania au fost confirmate 95 de cazuri de coronavirus.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat legea prin care parintii primesc zile libere cand scolile sunt inchise " pe Ziare.com