Iohannis a venit la Ziua Marinei cu sotia sa: A vorbit despre unitate, importanta rolului nostru in NATO si contextul regional volatil

"Va marturisesc ca pentru mine intalnirea cu dvs. aici, la Constanta, are o incarcatura sufleteasca speciala in aceasta zi, cand sarbatorim Ziua Marinei si fanta Maria. Reintalnirea cu oameni din toate colurile tarii care vin in fiecare an pe 15 august intr-un numar asa de mare e emotionanta. Evenimente precum cele de azi ne dovedesc puterea valorilor si simbolilor care ne unesc - ce mesaj mai potrivit decat acesta in anul in care sarbatorim Centenarului Romaniei. Trebuie sa reprezinte pentru noi toti un moment de reflectie, astfel incat cei care gandim si simtit romaneste sa facem tot ce ne sta in putinta sa facem o Romanie mai buna, asa cum ne-o dorim cu totii.Ne aflam intr-o regiune nu doar incarcata de istorie, dar care are si o importanta strategica, mai ales ca actualul context e volatil (...) Evolutiile din aceasta regiune s-au aflat pe agenda summit-ului NATO de la Bruxelles de luna trecuta. La initiativa noastra s-a organizat pentru prima data o intalnire distincta la cel mai inalt nivel dedicata situatiei regionale - e un succes al Romaniei. Atentia acordata Marii Negre si mentionarea sa repetata in documentele adoptate la summit-ului de la Bruxelles reconfirma importanta sa strategica in Alianta", a spus Klaus Iohannis.Presedintele a mai subliniat si faptul ca Fortelor Navale Romane le revine un rol deosebit de important in asigurarea suveranitatii Romaniei in spatiul maritim national, dar si o responsabilitate majora in asigurarea securitatii Marii Negre, in spiritul valorilor, principiilor si misiunilor NATO si ale Uniunii Europene.Citeste si: Ziua Marinei: Spectacol nautic la Constanta, la care participa si Iohannis. PSD se asteapta la violente"Deciziile luate in cadrul NATO contribuie la intarirea capacitatii de reactie a fortelor aliate, astfel incat NATO sa fie in masura sa raspunda eficient oricarei potentiale situatii sau actiuni ostile din exteriorul Aliantei. Aceste hotarari, care corespund intocmai intereselor Romaniei, vor conduce inclusiv la intarirea Flancului Estic al NATO", a spus presedintele.El a sustinut ca "trebuie sa fim realisti si sa intelegem contextul global in care ne aflam astazi"."Asistam la formarea