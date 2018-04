Iohannis ataca la CCR legea prin care Dragnea si-a trecut Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputatilor

Pe 17 aprilie, Parlamentul a trimis legea spre promulgare, insa prin continutul normativ, aceasta incalca mai multe prevederi, sustine Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei prevede trecerea MOf din subordinea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.Potrivit documentului citat, "schimbarea autoritatii de tutela prin inlocuirea unei autoritati executive cu una legislativa, transpusa tehnic-legislativ prin substituirea sistematica a cuvantului Guvern cu sintagma Camera Deputatilor - fara a tine cont de diferenta de natura juridica dintre cele doua - conduce la incalcarea prevederilor art. 1 alin. (5) si ale art. 61 coroborate cu cele ale art. 64 alin. (1) si (2) din Constitutie".Astfel, analiza dispozitiilor din lege evidentiaza ca plasarea Monitorului Oficial sub autoritatea Camerei Deputatilor "este declarativa, nicio dispozitie din aceasta lege neprevazand o atributie a Camerei Deputatilor cu privire la modul in care aceasta autoritate este exercitata".Administratia Prezidentiala arata ca, in realitate, autoritatea asupra Monitorului Oficial se exercita fie de catre secretarul general al Camerei Deputatilor, fie de Biroul Permanent al acesteia."Astfel, potrivit art. I pct. 9 din lege (art. 20 alin. (1) din Legea nr. 202/1998), Biroul Permanent al Camerei Deputatilor are competenta de a stabili tarifele de publicare a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, tarife ce se constituie intr-un element ce tine de functionarea Regiei Autonome 'Monitorul Oficial', activitate asupra careia Camera Deputatilor nu exercita niciun fel de control", se arata in document.De asemenea, potrivit articolului II din legea criticata, secretarul general al Camerei Deputatilor poate numi consiliul de administratie, unde poate desemna un reprezentant propriu, insa in stabilirea componentei, Camera Deputatilor nu are niciun drept de decizie."Neclaritatea raporturilor dintre autoritatea publica tutelara si regia autonoma transpare si din dispozitiile art. III alin. (1) din legea supusa controlului de constitutionalitate, ce prevad ca ...citeste mai departe despre " Iohannis ataca la CCR legea prin care Dragnea si-a trecut Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputatilor " pe Ziare.com