Iohannis: Avem un sistem de educatie invechit, cu o multime de idei incoerente care devin legi sau ordonante

"Avem nevoie de o Romanie educata, o Romania in care numarul copiilor care fac performanta creste. In timp ce dezvoltarea sistemului de invatamant se bazeaza pe strategii bine gandite. Asta ce v-am descris este dorinta mea. Ce avem? Avem un sistem invechit, cu o multime de idei incoerente, care ajung, culmea, de multe ori sa devina initiative legislative sau ordonante", a spus Iohannis.Seful statului a promovat ideea ca inovatia in domeniul constructiilor este deosebit de importanta pentru Romania. Acesta a vorbit si despre efectele incalzirii climatice, amintind de inundatiile recente din tara noastra.Declaratia lui Iohannis a fost facuta la inaugurarea casei solare EdeN Signature. Casa va reprezenta Romania la competitia internationala Solar Decathlon Middle East 2018, Dubai, in noiembrie. Casa, care are o amprenta de 147 de mp, se afla in parcarea Baneasa Shopping City, pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti."Casa va putea fi vizitata in urmatoarele saptamani de publicul larg. Astfel, aveti oportunitatea de a motiva si alti tineri sa isi investeasca talentul si energia in cercetare si inovare.Nu este insa suficient sa incurajam tinerii si trebuie sa punem bazele unui transfer sistematic al rezultatelor cercetarii in societate", a mai spus Iohannis.