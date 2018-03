Iohannis: Bill Gates nu ar putea plati ce doresc eu sa schimb in Educatie, e vorba de mentalitate

Intrebat daca s-ar afla in acelasi loc cu Bill Gates si acesta ar pune la dispozitie totii banii de care educatia din Romania are nevoie, toata expertiza, care ar fi primul lucru pe care l-ar schimba, Iohannis a raspuns: "Oricat de bogat ar fi (Bill Gates - n.r) nu ar putea sa plateasca lucrul pe care as dori eu si imi doresc foarte mult sa il schimb, este vorba de mentalitate, mentalitatea celor care dau educatie, mentalitatea celor care inlesnesc educatia si mai putin a celor de educat, fiindca ei trebuie educati. Nu trebuie sa le schimbam mentalitatea".Acesta a adaugat, in cadrul evenimentului "Romania la Centenar", organizat la Palatul Cotroceni, ca in domeniul educatiei este prioritara o schimbare de paradigma si nu banii."Nu e vorba de bani. Am mai fost putin simpatic cand le-am spus oamenilor: nu in bani stam. Pentru ca, pana la urma, daca folosim 4% cu cap e mai bine decat 6% fara cap. Noi deocamdata suntem cam intre si cred ca nu avem nevoie in primul rand de mai multi bani - chit ca o sa ma contrazica si rectorii, si directorii, si profesorii. Ar fi bine sa avem, dar in primul rand avem nevoie de o schimbare de paradigma. Noi traim intr-o tara care dispune de cea mai mare bogatie de care poate sa dispuna o natiune, dispunem de inventitate, creativitate. Ceea ce vrem noi sa facem este sa le turnam in forma competitivitatii. Or asta, sigur, se poate numai prin educatie de foarte buna calitate, la scara larga", a precizat seful statului.Iohannis a spus ca, in urma diferitelor comparatii, a rezultat ca Romania are o resursa intelectuala importanta, dar care este folosita prea putin."Va dau un exemplu care subliniaza ceea ce am spus. La o mare companie din Silicon Valley a facut cineva o numaratoare, sa vada ce limbi, in afara de engleza, se vorbesc. Prima limba straina care se vorbeste acolo e limba romana. Deci oameni avem, dar ii folosim in America, Italia, Spania, Marea Britanie, in toata lumea. Trebuie sa lucram un pic mai mult ca sa se simta acasa ca acasa si intreaga educatie sa devina un bun al intregii natiuni. Cred ca este acesta un obiectiv care merita sa devina laitmotiv pentru urmatorul nostru secol, pe care ni-l dorim tot modern ...citeste mai departe despre " Iohannis: Bill Gates nu ar putea plati ce doresc eu sa schimb in Educatie, e vorba de mentalitate " pe Ziare.com