Iohannis: Este inadmisibil si incalificabil ca Guvernul PSD a gazat si a batut oamenii

Intrebat daca a primit vreun raport cu privire la ceea ce s-a intamplat la miting, Iohannis a raspuns afirmtaiv dar a precizat ca procurorii militari trebuie sa prezinte concluziile."Sigur ca am primit un raport de la cei care se ocupa in Administratia Prezidentiala de securitatea nationala, insa concluziile pe partea mai neplacuta trebuie sa le prezinte procurorii militari si astept cu foarte mult interes. Cred ca au fost atatea evenimente negative in Piata Victoriei, faptul ca Guvernul PSD a gazat si a batut romanii mi se pare incalificabil, inadmisibil, din orice punct de vedere", a declarat Iohannis.