In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept:"In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta, o tara in care statul de drept este deplin consolidat, cu o justitie independata si in slujba catatenilor care este capabila sa le ofere acestora stabilitate si speranta.Avem o societate civila matura si activa care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru justitie, dar o asemenea societate are nevoie si de un stat care sa lupte pentru ei. Doar astfel putem face fata provocarilor externe care nu sunt putine, doar astfel ne putem justifica exportul de stabilite", a declarat presedintele Iohannis la Palatul Cotroceni.In ultimul an, amaasadele straine din Romania s-au exprimat ingrijorarea cu privile la modificarile aduse Legilor Justitiei.-continua- ...citeste mai departe despre " Iohannis i-a asigurat pe ambasadori ca Romania va respecta statul de drept " pe Ziare.com