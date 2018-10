Iohannis ii cere demisia lui Toader: Si-a compromis definitiv credibilitatea

"Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm comportamentul iresponsabil al Ministrului Justitiei care sub pretextul implementarii recomandarilor Comisiei de la Venetia in cuprinsul Ordonantei de Urgenta 92/2018, a inclus prevederi fara nicio legatura cu acestea, ba chiar contrare lor, de natura sa sporeasca ingrijorarea partenerilor europeni.Presedintele Romaniei mentioneaza ca acesta este un nou episod dintr-un lung sir de decizii controversate luate de acest ministru in timpul mandatului sau. In acest mod, Ministrul Justitiei si-a compromis definitiv credibilitatea, motiv intemeiat pentru a-si prezenta demisia din functie", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Iata comunicatul transmis de seful statului:"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca aspectele foarte grave retinute de Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale reprezinta un semnal fara echivoc, de care actuala guvernare si majoritate parlamentara trebuie sa tina cont pentru a nu impinge Romania pe o directie incompatibila cu valorile Uniunii Europene.Cele doua opinii ale acestui for european sunt extrem de critice si confirma, asa cum era previzibil, toate neregulile sesizate de mai bine de un an de zile de catre Presedintele Romaniei, de opozitia parlamentara, de societatea civila, de Consiliul Superior al Magistraturii, de judecatori si procurori.Punerea in pericol a independentei procurorilor si judecatorilor, afectarea increderii in justitie, impactul negativ asupra eficientei actului de justitie in materie penala in combaterea diferitelor infractiuni, inclusiv a infractiunilor de coruptie, a celor savarsite prin violenta sau a celor de criminalitate organizata sunt aspecte esentiale asupra carora Comisia de la Venetia atrage atentia in analiza sa.Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca, prin concluziile prezentate public, Comisia de la Venetia constata ca modificarile aduse legilor justitiei si legislatiei penale bulverseaza intregul sistem judiciar si genereaza efecte negative, iar o serie de prevederi nou introduse vor avea consecinte directe asupra unor proceduri si dosare penale in care sunt ...citeste mai departe despre " Iohannis ii cere demisia lui Toader: Si-a compromis definitiv credibilitatea " pe Ziare.com