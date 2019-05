Iohannis o propune judecator la CCR pe fosta sa consiliera

Decretul a fost semnat luni si mandatul de judecator este pe durata de 9 ani, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Ea il va inlocui la Curtea Constitutionala pe judecatorul Petre Lazaroiu. El a fost numit la CCR pe 16 septembrie 2008 de Traian Basescu , pentru un mandat de doi ani, dupa ce functia a ramas vacanta in urma decesului lui Petre Ninosu. Lazaroiu a fost reinvestit pe 2 iunie 2010 pentru un mandat complet de 9 ani.Cine e Simina TanasescuElena Simina Tanasescu are 50 de ani, este absolventa a Facultatii de Drept si a obtinut titlul de doctor cu mentiunea 'foarte bine cu felicitarile juriului' la Facultatea de Drept si Stiinte Politice din cadrul Universitatii "Aix-Marseille III" din Franta.Este profesor de drept constitutional si drept european in cadrul Universitatii din Bucuresti si a fost profesor invitat la universitati din Europa si America Latina. A participat in calitate de director, cercetator sau raportor national in numeroase proiecte cu finantare nationala sau internationala.A desfasurat activitate profesionala sau de reprezentare a statului roman in cadrul mai multor institutii europene (Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Agentia pentru Drepturi Fundamentale, Grupul de experti independenti al Consiliului Europei) si a fost reprezentantul societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii in perioada 2009-2011.In iulie 2018, a devenit Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare, in cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada Frantei.Scandalul cu judecatorul CCR Lazaroiu si plecarea de la CotroceniDin ianuarie 2015 pana pe 20 iunie 2018, a fost consilier al presedintelui Klaus Iohannis, functie din care a demisionat ca urmare a scandalului provocat de intalnirea cu judecatorul CCR Petre Lazaroiu.Amintim ca la jumatatea lunii iunie judecatorul CCR Petre Lazaroiu a vorbit despre o intalnire cu Simina Tanasescu, consilier prezidential la acea vreme, ceea ce a declansat un scandal mediatic. Judecatorul vorbea despre o intalnire care a avut loc in biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept.In discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a judecatorului de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul.La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, Administratia Prezidentiala a anuntat ca in discutia pe care Simina T ...citeste mai departe despre " Iohannis o propune judecator la CCR pe fosta sa consiliera " pe Ziare.com