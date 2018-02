Kovesi a facut bilantul DNA. Mesaje clare de sustinere de la Iohannis, procurorul general, CSM si ICCJ: Isi face datoria

Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii.Potrivit ei, aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, anul trecut."O treime dintre inculpatii trimisi in judecata au avut functii de conducere, control, demnitati publice ori alte functii importante. 3 ministri, 5 deputati, 1 senator, 2 secretari de stat, 1 fost presedinte al Camerei Deputatilor in Parlamentul Romaniei si 1 secretar general al unui minister au fost trimisi in judecata in urma investigatiilor DNA", a precizat sefa DNA.Prezent la bilantul DNA, presedintele Klaus Iohanni, si-a manifestat sprijinul pentru institutia anticoruptie."Prin activitatea sa, DNA a aratat ca principiile statului de drept sunt realitati. Veti avea in mine un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii", a subliniat Klaus Iohannis.Totodata, el i-a atacat dur pe cei care incearca sa discretiteze DNA: "Din pacate, asistam in ultima perioada la manifestari virulente ale disperarii, si la incercari de manipulare cu scopul de a decredibiliza DNA, activitatea DNA si cu incercarea clara de a subordona Justitia politicului. Inadmisibil. Niste inculpati si niste condamnati penal, dupa ce au fost prinsi de institutiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au prins".Seful statului nu a anuntat decizia cu privire la cererea de revocare a sefei DNA, dar inainte de inceperea sedintei a declarat ca, "in conditiile date, este clar ca suntem departe de o revocare. Tot mai departe".De altfel, nu numai presedintele Klaus Iohannis si-a aratat sustinerea fata de DNA. Cristina Tarcea, sefa ICCJ, procurorul general Augustin Lazar si Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, au transmis mesaje clare ca sunt alaturi de Laura Codruta Kovesi si institutia pe care o conduce.Bilantul DNA a avut loc la o zi dupa ce Sectia de Procurori a CSM a decis sa respinga cererea facuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi. Avizul CSM este consultativ, decizia finala apartinand sefului statului.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat la sedinta, invocand faptul ca nu a primit inca raportul de activitate. Nici premierul Viorica Dancila nu a participat la bilan ...citeste mai departe despre " Kovesi a facut bilantul DNA. Mesaje clare de sustinere de la Iohannis, procurorul general, CSM si ICCJ: Isi face datoria " pe Ziare.com