Iohannis se intalneste vineri, la Ruse, cu presedintii Bulgariei si Austriei

Intalnirea reuneste in acest format presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE) in acest an si in primul semestru al anului viitor, iar discutiile se vor axa pe agenda europeana actuala in vederea facilitarii unei bune coordonari si cooperari pe parcursul celor trei presedintii ale Consiliului UE."Presedintele Klaus Iohannis va exprima interesul Romaniei de a colabora impreuna cu Bulgaria si Austria pentru indeplinirea obiectivului comun de avansare a agendei europene in interesul cetatenilor. Presedintele Romaniei va sublinia ca, pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE, tara noastra va urmari promovarea unei abordari pragmatice si a unor obiective fezabile, astfel incat cetatenii europeni sa beneficieze de valoarea adaugata a proiectului european si de rezultatele sale concrete", a precizat Administratia Prezidentiala.Cu ocazia reuniunii informale de la Ruse, Iohannis va avea intalniri bilaterale cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev, si cu presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, si vor fi abordate aspecte care tin de agenda bilaterala, europeana si regionala de interes comun.Totodata, presedintele Klaus Iohannis va participa, impreuna cu omologii bulgar si austriac, la Conferinta cu tema "Dezvoltarea durabila a Regiunii Dunarii si interconectarea intre regiuni" organizata la Universitatea Angel Kanchev din Ruse.