Pericardita hemoragica presupune ca in sacul din jurul inimii exista un lichid care contine si sange. Lichidul trebuie eliminat si exista mai multe proceduri prin care se poate face acest lucru. Chiar daca nu este o operatie direct pe inima, exista riscuri asociate interventiei, potrivit specialistilor citati de Digi24.Ion Iliescu are 89 de ani, sufera de cardiopatie ischemica si el a suferit de-a lungul vremii mai multe interventii cardiace, avand 6 stenturi in zona inimii, informeaza Antena3.Potrivit sursei citate, fostul presedinte s-a dus singur, cu masina personala, intai la Spitalul Elias. El merge lunar la control la Elias, insa in aceasta dimineata s-a plans de probleme respiratorii, asa echipa de la Elias a decis sa il trimita cu ambulanta catre CC Iliescu ca sa il monitorizeze mai departe.A.S. ...citeste mai departe despre " Ion Iliescu a fost dus de urgenta la spital. Ar putea fi operat la inima " pe Ziare.com