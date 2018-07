Ion Vianu: Daca protestul societatii va fi de amploare, atunci poate incepe re-intemeierea Romaniei. Daca nu, ne ducem pe copca

Psihiatrul si scriitorul Ion Vianu a plecat din Romania comunista, la capatul unor experiente grele. A trait pe cont propriu instaurarea unui regim totalitar care nu ii lasa individului prea multe optiuni si in niciun caz nu ii lasa libertatea de a protesta in fata unei puteri politice nedrepte si abuzive.L-am intrebat pe Ion Vianu cum arata tara noastra astazi, dupa ce parlamentarii au reusit sa isi treaca, in aplauze, acele modificari legislative care ii pot scapa pe multi dintre ei de sanctiunile Justitiei. Inclusiv pe Liviu Dragnea.Tara nu arata bine, democratia a fost asasinata chiar in Parlament, dar exista solutii. Salvarea poate veni chiar de la societate, daca oamenii vor iesi in strada sa se apere: un protest de amploare va face tara neguvernabila si asta va duce, spune psihiatrul Ion Vianu, la re-intemeierea Romaniei.Iata raspunsul:"Trecem printr-o faza dificila. In Ungaria, in Polonia, majoritatile rezultate din alegeri libere ataca sistematic puterea judecatoreasca. Liderii maghiari, polonezi arata ca nu le pasa de separatia puterilor in stat.Dar niciunde dispretul pentru principiul fundamental al echilibrului puterilor in stat nu este motivat atat de cinic, de unica dorinta de a acoperi activitatile delictuale ale unor lideri.Pana in 4 iulie, ziua fatalei votari a Legilor Justitiei, as fi spus ca in Romania democratia este primejduita. Azi spun ca democratia a fost asasinata. Atunci cand infractorii controleaza majoritatea in Parlament, ei vor face ce vor.Si cu cat se va simti mai amenintata, cu atat majoritatea va deveni mai arbitrara si mai despotica.Se pot prevedea cateva scenarii:1. Justitia se va apara pe sine, va fi destul de puternica spre a rezista.2. Posibilitatile presedintelui sunt limitate, el poate intarzia deciziile, dar nu le poate evita.3. Bineinteles, exista societatea civila, exista posibilitatea ca amploarea protestului sa faca tara neguvernabila. Atunci poate incepe ceva nou, o re-intemeiere a Romaniei, prin schimbarea majoritatii parlamentare.Da ...citeste mai departe despre " Ion Vianu: Daca protestul societatii va fi de amploare, atunci poate incepe re-intemeierea Romaniei. Daca nu, ne ducem pe copca " pe Ziare.com