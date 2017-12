Iordache a tradus in engleza modificarile legilor justitiei si i le-a pasat lui Melescanu sa se descurce el cu ambasadele

Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii."Mai departe, MAE va avea un dialog cu ambasadele noastre. Am inteles de la domnul ministru Melescanu ca dumnealui va stabili un program, pentru ca inteleg ca o parte dintre ambasadori acum sunt plecati in vacanta asta de sarbatori, dar mai departe comunicarea cu ambasadele si cu mediul diplomatic o va face Ministerul Afacerilor Externe", a precizat Iordache.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat pe 22 decembrie ca textul tradus al modificarilor legilor justitiei va fi transmis ambasadelor si Comisiei Europene, iar in paralel ministerul de Externe va avea o intalnire cu ambasadorii, dupa ce 7 ambasade si-au manifestat ingrijorarea in legatura cu modificarile.Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei au solicitat, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia."Facem apel la partile implicate in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei si sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei de la Venetia, pentru a mentine astfel independenta sistemului judiciar si a pastra intact procesul de reforma in general.Avem incredere ca toti actorii politici implicati vor acorda atentia cuvenita acestor preocupari legitime, in concordanta cu angajamentul nostru european comun, si vom fi in continuare gata sa sprijinim Romania in eforturile ei de a reafirma acest angajament", se arata in comunicatul de presa.Citeste si:Iordache lucreaza pana la miezul noptii la modificarea Codurilor Penale. PSD vrea sesiune extraordinara in Parlament ...citeste mai departe despre " Iordache a tradus in engleza modificarile legilor justitiei si i le-a pasat lui Melescanu sa se descurce el cu ambasadele " pe Ziare.com