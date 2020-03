Decizia guvernului vine cu doar doua zile inainte de ziua nationala a Irlandei, Ziua Sfantului Patrick, care umple, in mod traditional, barurile din toata tara. Parada anuala care sarbatoreste ziua fusese deja anulata.Irlanda a anuntat duminica cresterea numarului de cazuri confirmate de COVID-19 la 169 de la 129. Au fost inchise scolile si universitatile saptamana trecuta si au fost interzise toate adunarile de 100 de persoane sau mai mult.Dar inchiderea cafenelelor, barurilor si restaurantelor, asa cum au facut unele tari europene, a fost evitata pana acum, autoritatile invocand impactul potential asupra lucratorilor si companiilor mici.Imaginile cu barurile pline din Temple Bar, cartierul din Dublin cu cea mai activa viata de noapte, s-au viralizat in social media sambata, sub hashtag-ul #CloseThePubs.Ministrul Sanatatii din Irlanda, Simon Harris, a descris imaginile pub-urilor drept o insulta pentru lucratorii din sanatate.Decizia va afecta 7.000 de pub-uri si 50.000 de locuri de munca.Sensible decision from Temple Bar. Public Health Emergency Team will meet tomorrow & will consider further pubs etc, as requested by @LeoVaradkar. But remember we can make some decisions - It's up to YOU though to do your bit, not anyone else. Basic cop on goes a long way pic.twitter.com/stFsPaEJid- Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) March 15, 2020Imagine de Rudy and Peter Skitterians de la Pixabay ...citeste mai departe despre " Irlanda inchide toate barurile, chiar inainte de Ziua Sfantului Patrick " pe Ziare.com