Isarescu confirma ca se retrage in 2019: Imi inchei mandatul. Implinesc 70 de ani si de la aceasta varsta nu mai poti profesa

El a precizat ca anul viitor implineste 70 de ani si, din cate stie, de la aceasta varsta nu se mai poate profesa."Implinesc 70 de ani si, cel putin in domeniul profesoratului, nu mai poti profesa. Acum, Parlamentul in intelepciunea lui poate sa spuna orice. Am spus ca implinesc 70 de ani, nu este o bomba. Pe 1 august 2019 implinesc 70 de ani. Este o bomba? In al doilea rand nu se mai poate din cate stiu, chiar daca se face aceasta propunere.Imi inchei mandatul. Oricum imi inchei mandatul anul viitor. Normal ca plec, ca nu o sa stau aici pana... Daca dumneavoastra credeti ca aceasta este o stire...da, confirm. Uitati, bomba anului: guvernatorul implineste 70 de ani", a declarat Mugur Isarescu in cadrul unei conferinte de presa in care a prezentat raportul anual asupra inflatiei.De altfel, Mugur Isarescu a fost intrebat si luni daca va mai fi guvernatorul BNR anul viitor.Initial, Isarescu a raspuns: "Nu mai pot, am 70 de ani", precizand apoi ca intrebarea "nu este, acum, de actualitate".Mugur Isarescu ocupa functia de guvernator BNR de 18 ani (a fost numit de Guvern in 1990; cu mandat incredintat de Parlament in 1991 si reinnoit in decembrie 1998, noiembrie 2004 si octombrie 2009).In perioada decembrie 1999 - decembrie 2000 a ocupat functia de prim-ministru.