Care sunt principalele provocari ale anului 2018 in privinta evolutiilor pe scena internationala?

Intr-un interviu acordat Ziare.com privind perspectivele anului 2018, Iulian Fota remarca, printre altele, faptul ca "se schimba ecuatia EST-VEST in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci si China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, el "va incepe pe teritoriul nostru", mai subliniaza acesta.Militarii romani fac pregatiri, dar politicienii nu inteleg mesajul si, pe "fundalul unei lupte politice interne sterile", "se joaca cu tara", ignorand sistematic securitatea nationala, cea mai importanta politica publica a unei tari."Pana cand? Pana cand istoria ne va pedepsi pentru ca o ignoram", avertizeaza Iulian Fota in interviul acordat Ziare.com.Anul 2018 va fi cel putin la fel de complicat, de prost, ca 2017, daca nu chiar mai prost, pentru ca nu vad cai de ameliorare, de scadere a marilor tensiuni globale.Eu propun sa incercam sa folosim cat mai des cuvantul global, chiar in loc de international sau mondial, pentru a fi in ton cu vremurile. Vechea ordine internationala, liberala, occidentalizata, este deja in proces de destructurare sau de restrangere, ea urmand sa fie inlocuita de una globala, pe care marile puteri sa speram ca o pot construi pasnic, prin negocieri si nu prin conflict.Vechea ordine este contestata inclusiv in Europa, mai ales in Europa de Est, unde continua razboiul impotriva Ucrainei, dar si in Balcani, unde, alaturi de Rusia si Turcia, mai avem si China, pentru ca Beijingul reclama si el o bucata de influenta, sperand sa profite de pe urma resurselor limitate ale UE sau ale Rusiei.Citeste mai departe despre " Iulian Fota: Occidentul ia in calcul un razboi, politicienii romani se joaca cu tara - Interviu " pe Ziare.com