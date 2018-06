Politistii din Cluj au anuntat, luni, ca in jurul orei 15:00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-o unitate bancara, de pe raza orasului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita si, sub amenintare cu un cutit, a sustras aproape 20.000 de lei, dupa care a fugit.In urma acestui incident, nicio persoana nu a fost ranita."Imediat dupa sesizarea incidentului, toate echipajele de politie au fost mobilizate pe teren in vederea depistarii barbatului in cauza. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate imprejurarile in care s-a produs incidentul, suma care a fost sustrasa si celelalte date de interes pentru solutionarea cazului", au precizat politistii.Potrivit acestora, ancheta este coordonata de catre Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul inspectoratului. ...citeste mai departe despre " Jaf la o banca din Cluj: Hotul avea cagula si a fugit cu banii " pe Ziare.com