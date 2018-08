Jandarmeria posteaza doua filmulete pe Facebook cu propria versiune asupra reprimarii protestelor: Forte de ordine agresate repetat, care au reactionat ca in UE si SUA (Video)

La sutele de filmari de pe Facebook care arata agresiunile jandarmilor si politistilor asupra unor oameni pasnici, care stau cu spatele, care ridica mainile sau pur si simplu se afla intamplator in calea lor, Jandarmeria raspunde cu propria versiune a desfasurarii evenimentelor de la protestele de vineri. Versiune care acrediteaza ideea unor "agresiuni repetate asupra fortelor de ordine".In cel de-al doilea film postat de Jandarmerie, sunt prezentate imagini cu modul in care intervin fortele de ordine publica din Belgia, Austria, Franta, Germania, Spania si Statele Unite, in situatii de restabilire a ordinii de drept. In inregistrari, fortele de ordine intervin impotriva protestarilor cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa."Avand in vedere speculatiile din spatiul public referitoare la interventia jandarmilor din data de 10 august a.c., va prezentam succesiunea evenimentelor si a agresiunilor repetate asupra fortelor de ordine", scrie Jandarmeria Romana, pe facebook.Cronologia JandarmerieiCronologia prezentata de jandarmi in filmul de 11 minute:16. 21 Masa de oameni manifestanti incearca sa blocheze Buleveradul Kiseleff.Fortele de ordine adopta masuri pentru eliberarea carosabilului, in vederea reluarii circulatiei.Fortele de ordine impiedica intrarea in curtea Guvernului si incearca eliberare carosabilului, in vederea reluarii circulatiei rutiere.Asupra fortelor de ordine se arunca cu obiecte contondente si se pune presiune pe cordonul de jandarmi.18.41 Se arunca cu obiecte contondente si se pune presiune pe cordonul de jandarmi.19.18 Se arunca cu obiecte contondente si se pune presiune pe dispozitivul de jandarmi.19.45 Se pune presiune pe cordonul de jandarmi.19.52 Se arunca cu pietre asupra dispozitivului de jandarmi.20.26 Se arunca cu pietre asupra cordonului de jandarmi.21.43 Se arunca cu materiale pirotehnice si obiecte contondente asupra dispozitivului de jandarmi.21.23 Se pune presiune asupra cordonului de jandarmi.22.31 Se arunca cu pietre si se pune presiune asupra dispozitivului de jandarmi.23.11 Interventia pentru restabilirea ordinii publice in zona in care se exercita violente impotriva fortelor de ordine.23.53 La iesirea din pasaj au facut baricada si au dat foc mobilierul ...citeste mai departe despre " Jandarmeria posteaza doua filmulete pe Facebook cu propria versiune asupra reprimarii protestelor: Forte de ordine agresate repetat, care au reactionat ca in UE si SUA (Video) " pe Ziare.com