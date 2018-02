Judecator roman, pentru Euronews: Modificarea Legilor Justitiei face imposibila protejarea victimelor. Inculpatii sunt favorizati

Zaharia a acordat un interviu reporterului Euronews Hans von der Brelie, in cadrul caruia a disecat problemele care macina Romania astazi: modificarile la Legile Justitiei si la Codurile Penale, care vor lipsi organele judiciare de instrumentele necesare pentru a proteja victimele si a identifica infractorii.Judecatoarul a vorbit despre adoptarea amendamentelor la Legile Justitiei fara o consultare profesionala a magistratilor, in special la normele-cadru care le reglementeaza activitatea, dar si despre avizele sau recomandarile facute de Consiliul Superior al Magistraturii, care au fost complet ignorate.Lucia Zaharia a pus si problema vulnerabilitatii si raspunderii personale."Suntem preocupati de faptul ca magistratii, judecatorii si procurorii devin din ce in ce mai vulnerabili in fata influentelor politice sau de alta natura. Modificarile la Legile Justitiei vor introduce un fel de raspundere personala pentru judecatori si procurori (...) pot fi personal raspunzatori pentru orice eroare judiciara care afecteaza partile implicate in proces", a spus Lucia Zaharia pentru Euronews.Intrebata de modificarile la Codurile Penale, Zaharia a spus ca daca acestea vor fi adoptate, "procesul aproape ca va favoriza inculpatul, iar victimele nu vor putea fi protejate, mai ales cele vulnerabile".Aceasta a subliniat faptul ca munca ei si a colegilor va fi foarte dificil de facut: "Vom fi impiedicati sa ne facem treaba bine si sa conducem investigatii corespunzatoare".Modificarile la Codurile Penale, pe intelesul tuturor. Ce efecte vor avea asupra cetatenilor (Infografic)Judecatorul a explicat ca, atunci cand o persoana are calitatea de suspect, aceasta trebuie anuntata imediat de procurori; daca pe parcursul unei anchete, se gasesc dovezi ale altor infractiuni decat cea anchetata in acel moment, informatiile nu pot fi folosite pentru ca nu apartin de infractiunea pentru care s-a inceput ancheta; ca suspectul poate participa la orice audieri ale martorilor din dosarul in care este anchetat, astfel ca anumite victime ar putea fi reticente in a oferi detalii care le-ar putea fi de ajutor procurorilor."Imaginati-va cand o victima a unei infractiuni sexuale se intalneste cu agresorul sau, care sunt consecinte ...citeste mai departe despre " Judecator roman, pentru Euronews: Modificarea Legilor Justitiei face imposibila protejarea victimelor. Inculpatii sunt favorizati " pe Ziare.com