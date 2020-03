Decizia apartine unui judecator de Camera Preliminara. Cazul este pe rolul instantelor din iulie 2018. Instanta a respins toate exceptiile ridicate de inculpati, a constatat ca probele au fost legal administrate, iar rechizitoriul a fost intocmit corect."Dispune inceperea judecatii. Cu drept de contestatie, in termen de 3 zile de la comunicare," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor.Este vorba de dosarul care viza decontari fictive de servicii medicale.Ancheta are legatura cu desfasurarea de activitati ilicite prin care sume de bani in valoare de peste 20 milioane de lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) ar fi fost fraudate prin decontarea nelegala a unor servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu.Cine sunt "VIP"-urilePrintre cei trimisi in judecata se numara:- Marian Burcea, fost presedinte al CNAS,- Alin-Sergiu Costache, sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din CNAS,- Ovidiu Munteanu, managerul Directiei Relatii Contractuale, ulterior sef al CASMB,- Lucian Vasile Bara, fost presedinte al CASMB,- Ion Razvan Geambasu, director executiv al CASMB,- Ion Ovidiu Mihaescu, managerul Directiei Control din CASMB- Nicolae Sergiu Ciobanu, fost consilier al directorului SRI, George Maior.Iata acuzatiile DNA din acest caz - Dosarul fraudei de la CNAS: 90 de persoane si firme au fost trimise in judecata ...citeste mai departe despre " Judecatorii confirma rechizitoriul in dosarul mega-fraudei de la CNAS: Probele au fost legal administrate, procesul poate incepe " pe Ziare.com