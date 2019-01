Judecatorii Inaltei Curti au decis cine va da sentintele definitive in dosarele lui Dragnea, Tariceanu si Grebla

Judecatorii au hotarat ca nu se impune modificarea jurisprudentei care se aplica la repartizarea dosarelor de la completurile de 5 judecatori. Aceasta jurisprudenta a fost schimbata de o decizie data la sfarsitul anului trecut de Consiliul Superior al Magistraturi.Dosarul lui Liviu Dragnea, de exemplu, va ramane la ultimul complet de judecata stabilit in 2018, singurul care a fost recunoscut pana acum si de avocatul liderului PSD, desi in mod normal ar fi trebuit sa ajunga la un complet stabilit la inceputul lui 2019, ca in fiecare an, pana acum, cand CSM a decis altfel si iata ca judecatorii nu s-au opus.Sectiile Unite au hotarat ca se vor "respinge, ca inadmisibile, sesizarile formulate de Completul de 5 judecatori in materie penala si Sectia penala privind schimbarea jurisprudentei existente la nivelul Completurilor de 5 judecatori in materie penala, sub aspectul interpretarii si aplicarii principiului continuitatii completului de judecata, subsumat regulii anualitatii ce guverneaza activitatea acestor formatiuni de judecata. Definitiva. Pronuntata, in sedinta publica, astazi 31 ianuarie 2019".A existat si o opinie separata, in sensul respingerii exceptiei de inadmisibilitate si solutionarii pe fond a sesizarilor formulate.Cum s-a schimbat jurisprudentaPe vechea procedura, dosarele de la completurile de 5 in care nu erau efectuate acte procedurale, respectiv nu erau administrate probe, erau preluate de completurile constituite in anul urmator.Totusi, dosarele au ramas la aceste completuri in baza unei hotarari a Sectiei pentru judecatori din CSM. Practic, Consiliul a schimbat jurisprudenta in acest caz. Judecatorii au observat ca jurisprudenta a fost schimbata si au sesizat Sectiile Unite.Dosare mediatizateSunt zeci de dosare care au ajuns pe rolul completurilor de 5 si care au ramas la completurile de 5 judecatori trase la sorti in 2018: Calin Popescu-Tariceanu, Liviu Dragnea, Toni Grebla, Cristian David, Sebastian Ghita, Victor Ponta , Viorel Hrebenciuc, dar si contestatii in anulare depuse de Elena Udrea , Alina Bica, Dan Sova sau Constantin Nita.Completurile de 5 judecatori d ...citeste mai departe despre " Judecatorii Inaltei Curti au decis cine va da sentintele definitive in dosarele lui Dragnea, Tariceanu si Grebla " pe Ziare.com