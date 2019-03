Protestul colegilor nostri din Romania a fost organizat intr-un interes legitim de aparare a normelor juridice de baza ale sistemului judiciar, arata Iustitia, intr-o rezolutie postata pe site-ul asociatiei."Solutiile legislative recente adoptate de autoritatea legislativa din Romania reprezinta o amenintare iminenta pentru independenta Justitiei si, in consecinta, pentru drepturile si libertatile civile", se arata in rezolutia citata.Potrivit judecatorilor polonezi, sistemul judiciar roman este pe deplin indreptatit sa critice reglementarile legale care submineaza independenta judiciara.Situatia din PoloniaSituatia justitiei din Polonia este mai delicata decat in Romania. Asta in contextul in care Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Poloniei, dupa reformele controversate in Justitie.Mai mult, CJUE a suspendat o parte din modificarile facute de Varsovia la Legile Justitiei, mai exact cele privind pensionarea fortata a mai multor magistrati de la Inalta Curte.Executivul polonez a facut pasul inapoi, dupa decizia CJUE. Partidul de guvernamant Lege si Justitie din Polonia (PiS) a adoptat un amendament legislativ prin care renunta la reformele Curtii Supreme de Justitie, legi care se afla in centrul conflictului sau cu Uniunea Europeana privind standardele democratice.*Foto: O intrunire organizata de Actiunea Democratie la 12 aprilie 2018 in fata cladirii Inaltei Curti din Varsovia, Polonia. Sute de lumanari au fost aprinse in semn de solidarite fata de magistrati. ...citeste mai departe despre " Judecatorii polonezi se solidarizeaza cu colegii romani: Modificarile legislative sunt o amenintare pentru independenta Justitiei " pe Ziare.com