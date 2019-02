Judecatorii romani sesizeaza pentru a treia oara CJUE: Decizia CCR privind infiintarea Sectiei de anchetare a magistratilor respecta dreptul european?

Este pentru prima data cand sesizarea CJUE a fost pusa in discutie in fata unui complet de magistrati care judeca in materie penala si este cea de-a treia sesizare a CJUE facuta de o instanta din Romania.Pana in prezent, doua instante, Tribunalul Olt si Curtea de Apel Pitesti, au sesizat CJUE cu privire la rolul MCV si au trimis noua intrebari la instanta europeana.Citeste si: De ce CJUE trebuie sa decida cu rapiditate daca Legile Justitiei PSD-ALDE incalca recomandarile MCVIn esenta, aceste sesizari trebuie sa lamureasca situatia privind infiintarea Sectiei pentru investigarea magistratulor si numirea provizorie a sefilor Inspectiei Judiciare prin intermediul unei ordonante de urgenta.Minuta Curtii de Apel Bucuresti:In baza art 19 art 3 lit b TUE (Tratatul privind functionarea Uniunii Europene- n.red.) raportat la 267 TFUE (Tratatul privind functionarea Uniunii Europene -n.red.), Curtea de Apel Bucuresti sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare cu privire la urmatoarele intrebari:1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV) instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 si cerintele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru statul roman?2. Art 67 alin 1 TFUE, art 2 teza 1 TUE si art 9 teza 1 TUE se opun unei reglementari interne care sa instituie o sectie de procuratura care sa aiba competenta exclusiva de a ancheta orice tip de infractiune savarsita de judecatori sau procurori?3. Principiul suprematiei dreptului european, asa cum a fost acesta consfintit prin Hotararea Costa impotriva ENEL din data de 15 iulie 1964 si prin jurisprudenta ulterioara constanta a CJUE, se opune unei reglementari interne care sa permita unei institutii politico-jursdictionale, precum Curtea Constitutionala a Romaniei, sa infranga prin decizii nesupuse vreunei cai de atac, principiul mentionat anterior?Solicita Curtii de Justitie a Uniunii Europene aplicarea procedurii preliminare de urgenta pentru intrebarea nr 2 si in subsidiar aplicarea ...citeste mai departe despre " Judecatorii romani sesizeaza pentru a treia oara CJUE: Decizia CCR privind infiintarea Sectiei de anchetare a magistratilor respecta dreptul european? " pe Ziare.com