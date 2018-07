"Ministrul Justitiei nu are ce cauta in numirea sefilor de parchete. Si nici in gestionarea carierei magistratilor. Pentru aceasta s-a creat in anul 2004 un CSM independent. Populatia ar trebui intrebata daca isi doreste procurori controlati politic si subordonati unui ministru, ori procurori independenti. Eu constat ca standardul international este in favoarea independentei procurorilor, mai ales a celor anticoruptie.Pe actuala legislatie, pentru numirea unui nou sef DNA, procedura este urmatoarea: ministrul Justitiei face propunere, CSM avizeaza consultativ, iar presedintele tarii numeste. Acesta poate refuza propunerea (refuzul poate fi exercitat o data, potrivit modificarilor care vor intra in curand in vigoare) . Pentru a elimina suspiciunile de politizare, ministrul trebuie sa faca o procedura transparenta.Este adevarat ca o institutie nu se reduce la o persoana. Dar liderul conteaza enorm. Asa ca trebuie sa fim extrem de atenti la modul in care va fi selectat urmatorul sef al DNA", a scris Danilet, pe Facebook Judecatorul sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu avea de ales in legatura cu revocarea Laurei Codruta Kovesi, deoarece deciziile Curtii Constitutionale trebuie respectate, "indiferent cat ar fi de nepopulare sau neplacute"."Asta inseamna statul de drept: societatea care se supune legilor, deciziilor CCR date in interpretarea Constitutiei si hotararilor judecatoresti date in numele legii. Doamna Kovesi nu mai este de azi seful DNA. Merita felicitari pentru activitatea sa. Ea si toata echipa sa: politie judiciara, procurori, grefieri, specialisti. Felicitari! Lupta anticoruptie, inceputa de procurorii Daniel Morar si apoi L. C. Kovesi, trebuie sa continue. Anticoruptia este o politica de stat a oricarei tari civilizate", mai spune Cristi Danilet....citeste mai departe despre " Judecatorul Danilet avertizeaza: Sa fim extrem de atenti la modul in care va fi selectat urmatorul sef al DNA " pe Ziare.com