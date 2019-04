Judetul Cluj devine Smart Territory: Documentatiile de urbanism, la un click distanta

Astfel, daca in UE media termenului de procesare a unei astfel de cereri este 169 de zile, in Romania un solicitant asteapta, in medie, 287 de zile, ceea ce claseaza tara noastra pe unul dintre ultimele locuri in top, conform unui studiu al Bancii Mondiale.Prin urmare, implementand aplicatiile Atlas Teritorial, Ghiseul unic si Arhiva digitalizata, termenul mediu de obtinere a unei autorizatii de construire se va reduce la doar 60 de zile, se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean Cluj remis vineri Ziare.com."Practic, timpul pierdut pentru plata unor taxe de emitere si obtinerea de documente de la mai multe institutii, completari suplimentare/subiective ale dosarelor, cozile nesfarsite la ghiseu, 'atentiile', toate acestea dispar.Obiectivele generale ale proiectului sunt cresterea calitatii serviciilor furnizate cetatenilor judetului Cluj, imbunatatirea procesului decizional si al planificarii strategice la nivelul judetului Cluj - prin introducerea unui sistem de planificare teritoriala integrate si facilitarea accesului la servicii online pentru cetatenii judetului Cluj prin introducerea unor sisteme de simplificare a procedurilor administrative din perspectiva back-office", se mai arata in comunicatul citat.Proiectul "Judetul Cluj - SMART TERRITORY" este finantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.Termenele pentru implementare asumate de catre Consiliul Judetean Cluj sunt:sfarsitul anului 2019 pentru implementarea Arhivei si a Ghiseului unic2020 pentru Atlasul teritorialValoarea totala a proiectului este de 3.901.772,00 lei din care:3.316.506,20 lei este finantare nerambursabila din Fondul Social European (85%)507.230,36 lei este finantare nerambursabila din bugetul national (13%)78.035,44 lei este cofinantare eligibila din bugetul Consiliului Judetean Cluj (2%)Care sunt cele trei componente majore ale proiectului "Smart Territory"Atlasul Teritorial este o aplicatie informatica care va reuni intr-o singura platforma, seturi si baze de date ale diferitelor institutii, transpuse spatial, referitoare la activitati de amenajare a teritoriului, urbanism, locuire, dezvolt ...citeste mai departe despre " Judetul Cluj devine Smart Territory: Documentatiile de urbanism, la un click distanta " pe Ziare.com