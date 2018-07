La solicitarea Ziare.com, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis ca discutiile s-au centrat pe pregatirile Romaniei pentru presedintia Consiliului, incepand cu prima jumatate a lui 2019, un moment important pentru Uniune. S-a vorbit si despre propunerile de bugetul UE, imbunatatirile privind fondurile structurale si politica economica."In ceea ce priveste Mecanismul de Cooperare si Verificare, presedintele CE a subliniat ca institutia va continua sa monitorizeze progresele Romaniei si a insistat ca e esential ca sa nu faca pasi inapoi in privinta progresului deja obtinut.Presedintele Juncker a incurajat-o pe Viorica Dancila sa actioneze pentru revenirea la un discurs politic normal in Romania", a declarat pentru Ziare.com Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Viorica Dancila "a prezentat ultimele evolutii in ceea ce priveste reforma si modificarile din sistemul judiciar si a aratat ca finalizarea MCV ramanere un obiectiv important pe agenda guvernamentala".Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La discutie au participat Frans Timmermans, prim-vice-presedinte al CE, si Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala....citeste mai departe despre " Juncker i-a spus lui Dancila ca va monitoriza Romania in continuare: E esential sa nu se faca pasi inapoi " pe Ziare.com