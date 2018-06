Jurnalistul german care a filmat in Teleorman documentarul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea", retinut la protest (Video)

In jurul orei 21:30, desi oamenii incepeau sa plece spre case, un numar impresionant de jandarmi a intervenit in spatiul din fata Guvernului. Cei care erau asezati pe asfalt au fost impinsi si loviti, iar unii dintre ei tarati la dube si dusi la sectii de politie si amendati.Printre acestia se numara si un jurnalist german, Paul Arne Wagner. Sotia sa a povestit la Digi24 ca acesta doar filma protestul, nu a instigat, nu a ripostat in niciun fel fata de jandarmi.Si cei de la Pasaport Productions au povestit pe Facebook cum s-a intamplat totul."Colegul nostru de la Passport Productions, jurnalistul german Paul Arne Wagner, a fost smuls brutal de langa noi in timp ce filma si aruncat in duba Jandarmeriei impreuna cu alti protestatari. Nu stim cati au fost ridicati. Nu stim unde i-au dus", a fost primul mesaj al documentaristilor.Iata si momentul in care Paul Wagner este ridicat de jandarmi:Mai tarziu au revenit cu un nou mesaj: "Inca nu stim cati protestatari au fost ridicati de jandarmi, printre care si colegul nostru Paul Arne Wagner, si nici unde au fost dusi. Jandarmeria romana nu considera ca jurnalistii, chiar si cei straini, au vreun drept de a participa si a documenta aceste manifestatii democratice. Multumim colegilor jurnalisti care nu lasa acest abuz sa treaca neobservat".Paul Arne Wagner este cel care a filmat in Teleorman, impreuna cu cei de la Pasaport Productions, filmul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea".Zeci de oameni au fost imbranciti, loviti, tarati si dusi la dube de jandarmi, iar jurnalistii au fost legitimati. Interventia in forta a fost cu atat mai inexplicabila avand in vedere ca chiar atunci oamenii incepusera sa plece.In schimb, Jandarmeria a anuntat ca a retinut 6 persoane si a amendat alte doua cu 4.500 de lei pentru instigare la actiuni violente cu intentia de tulburare a adunarii publice."In urma incidentelor din Piata Victoriei provocate de un grup de persoane care a blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor, jandarmii au condus la sectie sase persoane care vor fi identificate si ulterior stabilite masurile de sanctionare. Recomandam persoanelor care participa la manifestatii in spatiul public sa respecte si drepturile celorlalti cetateni care desfasoara alte activitati", a transmis Ja ...citeste mai departe despre " Jurnalistul german care a filmat in Teleorman documentarul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea", retinut la protest (Video) " pe Ziare.com