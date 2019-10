KFC Romania, despre controlul ANPC: Am demarat o investigatie interna. Am oprit masinile de gheata din toate restaurantele

Intr-un comunicat, compania precizeaza ca are proceduri stricte de management si gestionare a ghetii, incluzand inspectii zilnice, saptamanale si curatari periodice ale masinilor de gheata. In plus, face teste independente frecvente ale ghetii in toate restaurantele sale."In decursul zilei de astazi, am luat la cunostinta, din spatiul public, de rezultatele buletinelor de analiza aparute ca urmare a controlului efectuat de ANPC in restaurantele KFC. Dorim sa precizam inca de la inceput ca avem proceduri stricte de management si gestionare a ghetii, incluzand inspectii zilnice, saptamanale si curatari periodice ale masinilor de gheata. In plus, realizam teste independente frecvente ale ghetii in toate restaurantele noastre.Cu privire la rezultate prezentate de ANPC in spatiul public, dorim sa comunicam ca ne asumam intreaga responsabilitate si le cerem scuze clientilor nostri pentru neplacerile care ar fi putut sa apara. In acest moment, am demarat o investigatie interna pentru a determina cauzele care au condus la aceasta situatie ce ne-a surprins in mod neplacut. Astfel, va informam ca am decis oprirea tuturor masinilor de gheata din toate restaurantele KFC din tara pana la finalizarea verificarilor interne", se arata in comunicat.KFC Romania da asigurari ca va aplica masuri stricte pentru a combate si a preveni astfel de situatii in viitor."Pentru siguranta consumatorilor, ne luam angajamentul ca vom aplica masuri stricte pentru a combate si a preveni astfel de situatii in viitor. Dorim sa precizam ca, in cadrul restaurantelor KFC, exista deja proceduri de buna practica bazate pe principiile HACCP ce presupun un sistem riguros de analiza a riscurilor in punctele critice de control pe toate etapele lantului alimentar. Avem un sistem de evaluare periodica la nivel de produse, furnizori si procese pentru a ne asigura ca toate standardele de calitate impuse prin lege sunt respectate", precizeaza compania.Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme si enterococi in gheata produsa de KFC, iar utilizarea aparatelor de producere a ghetii in care s-au descoperit bacteriile a fost interzisa, a ...citeste mai departe despre " KFC Romania, despre controlul ANPC: Am demarat o investigatie interna. Am oprit masinile de gheata din toate restaurantele " pe Ziare.com