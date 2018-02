Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri.Presedintele a mai fost fotografiat pe partiile de la Sureanu in 6 si 27 ianuarie, dar si anul trecut. Zona este una preferata de acesta pentru practicarea sportului de iarna.Masivul Sureanu se afla in extremitatea sudica a judetului Alba, aproape de limita cu judetele Valcea si Sibiu. Domeniul schiabil este alcatuit din noua partii care insumeaza 11 kilometri.Amenajarea porneste de la circa 1.700 de metri, iar altitudinea maxima ajunge pana la 2.010 de metri, unde se afla limita superioara a partiilor.In afara de partiile amenajate, zona prezinta un deosebit potential pentru schi in afara pistei.Domeniul Schiabil din Muntii Sureanu a fost inaugurat in anul 2009, in urma unei investitii private. Aici exista asistenta Salvamont, scoala de schi si snowboard, centre de inchiriere, restaurante si cateva unitati de cazare.Unicul drum de acces spre partii este pe ruta Sebes - Sugag - lacul Oasa (DN 67 C), apoi la dreapta spre - manastirea Oasa - Luncile Prigoanei - Poarta Raiului - Domeniul Schiabil Sureanu (DJ 704).Distanta de la Sebes este de 82 de kilometri si poate fi parcursa in circa doua ore.Citeste si:Presedintele Klaus Iohannis a fost la schi in Muntii Sureanu. Turistii l-au fotografiat la coada la telescaunIohannis, fotografiat iar cand statea la coada sa urce pe partie in Muntii Sureanu (Foto) ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis a mers la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an " pe Ziare.com