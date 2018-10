Iohannis a votat la Sibiu. A venit singur si nu a spus niciun cuvant despre pozitionarea sa fata de referendum

Seful statului a venit la scoala generala nr.4 din Sibiu, in jurul orelor 19.30, singur, fara sotia sa, Carmen Iohannis.Presedintele nu a vrut sa faca nicio declaratie, singurele cuvinte spuse la iesirea de la urne fiind: "Buna seara, va doresc o seara buna!".De altfel, Iohannis nu a facut pana acum nicio referire la pozitionarea sa fata de referendumul prin care se doreste revizuirea notiunii de familie in ConstitutieDuminica dimineata, presedintele Klaus Iohannis a mers, insotit de sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano Catolica Sfanta Treime din Sibiu.Seful statului nu a facut nicio declaratie nici la intrarea, nici la iesirea din lacasul de cult. S-a rezumat sa le spuna jurnalistilor curiosi doar "buna ziua" si "la revedere".Duminica este a doua zi in care romanii isi pot exprima optiunea de vot la referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie.Urmareste, LIVE TEXT, ce se intampla in sectiile de vot, cele mai importante declaratii si momente ale zilei marcate de referendumSambata scrutinul s-a dovedit a fi aproape inutil avand in vedere prezenta extrem de scazuta la vot, doar putin peste un milion (din 18 milioane) de romani au fost la urne.Organizarea plebiscitului a costat vreo 35 de milioane de euro, insa imaginile din sectiile de vot au aratat incaperi goale, unde observatorii si delegatii au lasat sa treaca timpul facand haz de necaz, citind sau chiar dormind. Au fost zeci de sectii unde nimeni n-a votat. Sau cel mult un alegator.Intrebarea care asteapta raspuns pe buletinul de vot este "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?". Observatorii si jurnalistii au relatat nu putine cazuri in care cetatenii dadeau perdeaua la o parte ca sa intrebe unde pun stampila "pentru familie" sau "ei cu cine voteaza?".Iata cum s-a desfasurat prima zi de vot la referendumul pentru familie, pe care foarte multi au decis sa il boicoteze. ...citeste mai departe despre " Iohannis a votat la Sibiu. A venit singur si nu a spus niciun cuvant despre pozitionarea sa fata de referendum " pe Ziare.com