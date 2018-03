Klaus Iohannis, la Bruxelles: In acest moment, discutiile pe Brexit arata bine pentru noi. Un raspuns despre Rusia, amanat pentru vineri

Klaus Iohannis a ajuns la Bruxelles, unde va participa, joi si vineri, la Consiliul European, ale carui teme sunt bogate si complicate, a spus presedintele.Astfel, pe agenda liderilor europeni se va afla negocierea cu Statele Unite in ceea ce priveste tarifele la otel si aluminiu."Avem politica de tarife la otel si aluminiu, care sunt in continuare in discutie, se pare ca avem ceva sanse de negociere. Avem, de asemenea, discutii despre relatia Uniunii cu Turcia, e pe agenda pregatirea unui summit pentru luna viitoare", a spus presedintele.Desi nu a dat detalii despre cum arata in acest moment discutiile pe Brexit, presedintele a precizat, totusi, ca din perspectiva Romaniei, lucrurile stau bine."Pot sa va spun ca, asa cum stam acum, pentru noi arata foarte bine", a raspuns Iohannis unei intrebari.In ceea ce priveste politica fata de Kremlin, in contextul tensiunilor dintre Europa si Moscova dupa otravirea fostului spion rus in Marea Britanie, presedintele Romaniei a amanat raspunsul, pentru dupa incheierea discutiilor de la Bruxelles.Intrebat direct daca impartaseste punctul de vedere al Marii Britanii, potrivit caruia Rusia ar fi vinovata pentru atacul cu Noviciok, Iohannis a precizat ca acest lucru va fi discutat in cadrul reuniunii."Vor fi incluse si subiecte legate de ocupare, crestere si competitivitate, axate pe Piata Interna a Uniunii Europene, Piata Unica Digitala, Uniunea Pietelor de Capital, Uniunea Energiei, Semestrul European, Pilonul European al drepturilor sociale si Pachetul de echitate sociala. Impozitarea, inclusiv in domeniul digital, va fi, de asemenea, luata in discutie", a anuntat, miercuri, Administratia Prezidentiala Tema relatiilor cu Moscova este asumata si de Romania."Relatiile externe, respectiv stadiul relatiilor dintre Uniunea Europeana si Turcia, precum si cazul fostului spion rus Serghei Skripal reprezinta teme care vor fi dezbatute cu prilejul intalnirii de la Bruxelles", se arata in comunicatul presedintiei.De altfel, la patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis i-a transmis acestuia un scurt mesaj, in care isi exprima ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis, la Bruxelles: In acest moment, discutiile pe Brexit arata bine pentru noi. Un raspuns despre Rusia, amanat pentru vineri " pe Ziare.com