Klaus Iohannis se intalneste azi cu delegatia Comisiei de la Venetia

Tot astazi, de la ora 15.00, delegatia se va intalni cu membrii Biroului Comisiei speciale care a modificat Legile justitiei, condusa de catre Florin Iordache.Delegatia Comisiei de la Venetia a venit luni la Bucuresti, iar programul include intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, cu reprezentanti ai DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar si cu parlamentari din Comisia Iordache si cu organizatiile magistratilor.Luni, membrii Comisiei de la Venetia s-a intalnit cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cu procurorul general Augustin Lazar.Iata ce raspuns Tudorel Toader, intrebat daca va tine cont de recomandarile Comisiei de la VenetiaMinisterul Justitiei a transmis la finalul intalnirii dintre ministrul Tudorel Toader si membrii delegatiei Comisiei de la Venetia ca acestia au discutat despre parcursul legilor justitiei si despre stadiul lor actual, precum si despre modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala.Toader a prezentat in cadrul intalnirii detalii despre procesul de modificare a legilor, despre obligatia partilor implicate in acest proces, raspunzand apoi la intrebarile delegatiei, a mai precizat ministerul.La randul sau, Parchetul ICCJ a anuntat ca in cadrul intalnirii dintre delegatia Comisiei de la Venetia si procurorul general Augustin Lazar "au fost abordate aspecte referitoare la modificarile si completarile recente aduse legilor justitiei, discutiile vizand independenta procurorilor, statutul acestora si raspunderea magistratilor".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in 2 mai, ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei si sesizeaza Comisia de la Venetia, el adresand si un apel CCR sa nu se grabeasca si sa conlucreze cu organismul european.Presedintele spunea ca, dupa ce Curtea Constitutionala se va exprima asupra actelor normative, va face o noua analiza a legilor si va decide atunci daca se impune o noua reexaminare a celor trei legi de catre Parlament.Citeste si:Iohannis cheama autoritatile si societatea civila din Romania la consultari cu expertii Comisiei de la Venetia privind legile justitieiPNL a inceput procedurile pentru sesizarea Comisiei de la Venetia pe modificarile aduse Codului Penal ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis se intalneste azi cu delegatia Comisiei de la Venetia " pe Ziare.com