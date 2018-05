Iohannis: Statul de drept nu este o simpla formalitate. Europa e la o rascruce

"Cred cu tarie in democratie si in statul de drept. Este foarte important, pentru fiecare dintre noi, sa intelegem ca statul de drept nu este o simpla formalitate, ci este o stare de spirit. El consta in justitia bazata pe recunoasterea si deplina acceptare a valorii supreme a drepturilor omului, a institutiilor puternice si a tolerantei zero fata de coruptie.Istoria constructiei UE ne-a aratat in mod repetat ca forta noastra sta in unitate, solidaritate, coeziune si intr-o viziune a viitorului ambitioasa si inovatoare. Ne dorim o Uniune mai coeziva, unde sa fie luate in considerare nevoile tuturor drepturilor. Astazi, Europa e la o rascruce, intrucat ne confruntam cu crize interne si externe de o complexitate fara precedent", a afirmat Iohannis la conferinta "Dezvoltarea durabila a Regiunii Dunarii si interconectarea intre regiuni" de la Ruse, Bulgaria."Sunt ferm convins ca valorile reprezinta baza pentru arhitectura europeana. Stiu ca valorile pot fi supuse astazi la numeroase provocari. De aceea, perspectiva tinerei generatii intr-o Europa bazata pe valori este cruciala pentru viitorul pe care il construim impreuna. Totusi, ceea ce este important in contextul actual este cum sa folosim si cum sa implementam aceste valori. Convingerea mea este ca ele ar trebui sa fie un ghid pentru conduita fiecaruia dintre noi, un ghid autentic pentru toti cetatenii", a mai spus presedintele Romaniei.Seful statului a explicat ca a discutat despre presedintia Consiliului Uniunii Europene, la reuniunea informala cu omologul sau din Bulgaria, Rumen Radev, si cel din Austria, Alexander Van der Bellen."Am discutat despre nevoia de a conlucra pentru a asigura continuitatea actualei presedintii bulgare a Consiliului Uniunii Europene cu cele care urmeaza, a Austriei si a Romaniei, pentru a promova un puternic mesaj de sustinere pentru o Uniune bazata pe unitate, convergenta, solidaritate, tratament egal al statelor membre. O astfel de declaratie ar trebui sustinuta la Sibiu, anul viitor. Discutiile ne vor ajuta sa punem bazele strategia 2019-2024", a completat Klaus Iohannis.Presedintele Romaniei a adus in discutie si calea ferata Giurgiu-Ruse si a vorbit si despre folosirea zonei Dunarii, atat turistic, cat si pe ...citeste mai departe despre " Iohannis: Statul de drept nu este o simpla formalitate. Europa e la o rascruce " pe Ziare.com