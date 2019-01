Din cauza vantului puternic, "va fi utilizata doar o singura pista" la aeroportul Schiphol din Amsterdam, a precizat KLM, partea olandeza a aliantei Air France-KLM.KLM arata ca pasagerii afectati au fost informati despre anularea zborurilor si redirectionati, dar i-a sfatuit totusi sa urmareasca informatiile publicate pe pagina de Internet KLM.com pentru ultimele date cu privire la situatia zborurilor.Administratia de meteorologie din Olanda a emis un cod galben de furtuna pentru ziua de marti, in zona de vest si nord a tarii fiind preconizate vanturi puternice care pot ajunge la viteze de pana la 100 de kilometri pe ora. Din cauza furtunii, aterizarile si decolarile de pe aeroportul Schiphol vor fi mai putine decat in mod normal.Cu 68 de milioane de pasageri in 2017, aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost al treilea cel mai mare aeroport din Europa, dupa Heathrow din Londra cu 78 de milioane de pasageri si Charles de Gaulle din Paris cu 69 de milioane. ...citeste mai departe despre " KLM anuleaza mai multe zboruri programate marti, din cauza vremii " pe Ziare.com