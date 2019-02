Kovesi a fost chemata iar de Adina Florea la sectia speciala pe 7 martie. Fix cand la Bruxelles se decide calea de urmat pentru Parchetul European

Informatia a fost confirmata si oficial de Laura Codruta Kovesi pentru Ziare.com joi dimineata.Aceasta ne-a declarat ca citatia oficiala a venit dupa ce Antena3 transmitea ca va fi audiata, din nou, de Adina Florea in dosarul deschis de SIIJ bazandu-se pe plangerea depusa de fugarul de justitie Sebastian Ghita."Am aflat intai de la presa, apoi am primit si oficial citatia pentru 7 martie", ne-a zis Kovesi.O coincidenta extraordinara este ca fix pe 7 martie are loc la Bruxelles o intalnire foarte importanta il legatura cu candidatura lui Kovesi la Parchetul UE.Mai exact, rezultatul votului de ieri din Comisia LIBE si recomandarea Comisiei CONT de marti (ambele au desemnat-o pe Laura Codruta Kovesi drept candidat preferat) vor fi transmise de catre presedintele LIBE catre Conferinta Presedintilor (formata din presedintele PE si liderii de grupuri politice).Conferinta Presedintilor va confirma etapele urmatoare din acest proces fix pe 7 martie, inainte de negocierile cu Consiliul.Adinei Florea ii plac coincidenteleAmintim ca, tot printr-o ciudata coincidenta, la cateva zile dupa ce s-a clasat pe prima pozitie in cursa pentru sefia Parchetului UE, Sectia pentru anchetarea magistratilor din Romania a anuntat ca Adina Florea a deschis un dosar pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in cazul fostei sefe DNA.Ancheta are la baza declaratii ale fostului deputat PSD Sebastian Ghita, care a fugit din tara, fiind vizat de numeroase dosare instrumentate de DNA.Acest fapt a dat prilejul celor de la PSD si ALDE sa transmita colegilor lor europeni o serie de scrisori in care avertizau ca daca Kovesi va ajunge procuror-sef european va replica in UE "abuzurile" pe care le-a comis in Romania.Insa eforturile SIIJ si ale PSD au fost zadarnice pentru ca, marti, Kovesi a fost desemnata in Comisia CONT cel mai potrivit candidat pentru sefia Parchetului European, iar miercuri si Comisia LIBE a decis sa o sustina pentru acest post.Laura Codruta Kovesi a ajuns, miercuri dupa amiaza, in Bucuresti, unde a fost intampinata la aeroport cu flori si mesaje de sustinere.Citeste si: Kovesi, Europa, statul paralel s ...citeste mai departe despre " Kovesi a fost chemata iar de Adina Florea la sectia speciala pe 7 martie. Fix cand la Bruxelles se decide calea de urmat pentru Parchetul European " pe Ziare.com