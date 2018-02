Kovesi a fost invitata maine la CSM, unde se discuta raportul lui Tudorel Toader

"In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza opinia publica cu privire la faptul ca urmeaza sa ia in discutie solicitarea Ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie in sedinta stabilita pentru ziua de marti, 27 februarie 2018, ora 14.00, la sediul Consiliului", a anuntat CSM, luni.Ministrul Justitiei a prezentat, joi seara, sinteza raportului referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea lui Kovesi.Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate, dar si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi.De abia vineri la ora 15:00, raportul realizat de MJ a fost postat pe site-ul institutiei.Printre documentele publicate, ministrul Justitiei a strecurat si un raport confidential al Inspectiei Judiciare, din 9 ianuarie 2018, prin care se cerea cercetarea disciplinara a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a adjunctului acesteia, Marius Iacob.Raportul Inspectiei Judiciare este intr-una din anexele din raportul ministrului Tudorel Toader in baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA si carea fost publicat pe site-ul Ministerului Justitiei. Cazul la care face trimitere oficialul este pe masa Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM si urmeaza sa fie solutionat. Din acest motiv, actele nu sunt publice.Tot vineri, procurorii din DNA au transmis un mesaj de sustinere pentru Laura Codruta Kovesi, exprimandu-si ferm dezacordul fata de revocarea ceruta de ministrul Justitiei. Mai mult, acestia spun ca sefa DNA este o tinta a "inculpatilor si condamnatilor pentru coruptie".Astfel, 135 dintre cei 183 procurori anticoruptie au semnat un mesaj comun, remis Ziare.com, pe care il numesc "o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei procurorilor din cadrul DNA".Care este procedura...citeste mai departe despre " Kovesi a fost invitata maine la CSM, unde se discuta raportul lui Tudorel Toader " pe Ziare.com