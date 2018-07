Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar urma sa discute miercuri unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA.Toader si Lazar vor participa la sedinta in care se va discuta cererea fostei sefe a DNA de a ramane in sistem.Kovesi declara luni ca activitatea sa in DNA inceteza din ziua respectiva, urmand sa ramana procuror. Fosta sefa a DNA a lucrat la DIICOT Sibiu in perioada 2004-2006, inainte de a fi numita procuror general al Romaniei.Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi.Laura Codruta Kovesi a spus ca decretul semnat luni de catre presedintele Klaus Iohannis privind revocarea sa din functie "lasa un mare semn de intrebare" - daca va exista o subordonare discretionara a procurorilor sefi fata de ministrul Justitiei."Nu comentez decizia CCR, dar motivarea sugereaza ca procurorii ar putea fi in viitor subordonati ministrului Justitiei", a afirmat Kovesi.Citeste si: Ce a insemnat pentru caracatita coruptiei mandatul DNA de cinci ani, o luna si 24 de zile al Laurei Codruta Kovesi ...citeste mai departe despre " Kovesi a solicitat CSM sa-si continue activitatea ca procuror la DIICOT Sibiu - surse " pe Ziare.com