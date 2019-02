Kovesi: Am recuzat-o pe Adina Florea si pe seful ei. Decizia este la Augustin Lazar si adjuncta lui

"Am cerut recuzarea procurorului de caz si a procurorului sef de sectie. Dupa ce am depus recuzarea, doamna procuror a spus sa astept rezultatele cererilor de recuzare pe care le-am depus", a declarat Kovesi, la iesirea de la audierile de la Parchetul General.Potrivit fostei sefe DNA, motivele recuzarii sunt cele prevazute in Codul de Procedura Penala: "afectarea impartialitatii"."Nu s-a luat nicio masura preventiva in acest caz", a precizat Kovesi.Practic, Kovesi cere ca procurorul de caz, Adina Florea, sa fie schimbat din aceasta ancheta, deoarece nu ar fi impartial.Recuzarea sefului SIIJ, solutionata de sefii PGPotrivit Codului de Procedura Penala, cererile de recuzare sunt solutionate de procurorul superior.In cazul recuzarii Adinei Florea, aceasta cerere este solutionata de seful ei, Gheorghe Stan, seful Sectiei de Investigare a Infractiunilor de Justitie.In cazul recuzarii lui Gheorghe Stan, cererea de recuzare este solutionata de unul din sefii Parchetului General: primul adjunct al procurorului general, Laura Oprean, sau de insusi procurorul general, Augustin Lazar."Nu am comis niciodata fapte penale"Laura Codruta Kovesi a facut mai multe declaratii la iesirea din sediul Parchetului General."Este afectata candidatura mea la Parchetul Europea. Ma voi prezenta la audieri in 26 februarie in Parlamentul European", a adaugat Kovesi."Nu am comis niciodata, dar niciodata fapte penale. Acuzatiile sunt facute de un inculpat dintr-un dosar DNA. Nu am avut niciun fel de atributii legate de extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia. Nu am exercitat niciun act abuziv in ceea ce priveste extradarea, de extradare s-a ocupat Politia si Ministerul Justitiei... Nu am discutat niciodata cu Sebastian Ghita despre aceasta extradare", a declarat Kovesi."Acuzatia de luare de mita este ca eu as fi primit bani in mod direct pentru a facilita extradarea. Plata extradarii s-a facut de Politia Romana. Exista un comunicat de presa al Parchetului din care rezulta ca plata s-a facut de Politia Romana", a mai declarat Kovesi."Fabulatiile" Elenei UdreaIn ceea ce priveste fotografiile cu ea pe care omul de afaceri sustine ca ...citeste mai departe despre " Kovesi: Am recuzat-o pe Adina Florea si pe seful ei. Decizia este la Augustin Lazar si adjuncta lui " pe Ziare.com